إسرائيل تستهدف المزارعين الفلسطينيين شرق خان يونس

استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، المزارعين الفلسطينيين بالرصاص فى الأراضى الزراعية الحدودية شرق مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن قوات الاحتلال الإسرائيلى المتمركزة فى الأبراج العسكرية والدبابات خلف الشريط الحدودي شرق خان يونس أطلقت نيران أسلحتها الرشاشة صوب المزارعين فى منطقة الفخارى شرق المدينة، وأجبرتهم على ترك أراضيهم الزراعية.وتتعمد قوات الاحتلال بشكل يومى استهداف المزارعين في الأراضي الزراعية الحدودية شمال وشرق قطاع غزة وتمنعهم من الوصول إليها لزراعتها.