مصرع ربة منزل صدمتها سيارة في السنبلاوين

لقيت ربة منزل مصرعها بقرية برج النور العرب التابعة لمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، إثر صدم سيارة مجهولة لها وهروب قائدها.وكان اللواء رأفت عبدالباعث، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة لمركز شرطة السنبلاوين عن مستشفى السنبلاوين العام بوصول سنية عوض متولى 60 عاما ربة منزل، ومقيمة قرية "برج النور العرب" دائرة المركز، مصابة بكسر وتهتك بالساعد الأيسر واشتباه ما بعد الإرتجاج ادعاء حادث طريق وتوفيت عقب وصولها.وبانتقال ضباط المباحث إلى مكان البلاغ والفحص وسؤال زوجها السيد على مصطفى على النجار، ٦٩ عاما، بالمعاش ومقيم بذات العنوان قرر بأنه أثناء سير زوجته على الطريق أمام القرية محل إقامتهما إصطدمت بها سيارة مجهولة ( فر بها قائدها عقب الحادث) مما أدى إلى حدوث إصابتها التى أودت بحياتها ولم يتهم أحدًا بالتسبب فى ذلك.وتحرر عن ذلك المحضر رقم ١٢٨٠ لسنة ٢٠٢١ جنح مركز السنبلاوين، وجار استكمال الفحص وتحديد السيارة وضبطها وقائدها والعرض علي النيابة العامة.