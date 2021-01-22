الصين تأمل في مواصلة أمريكا العمل مع روسيا لضمان التمديد السلس لمعاهدة «ستارت» الجديدة

أعربت الصين، اليوم الجمعة، عن أملها فى أن تواصل الولايات المتحدة العمل مع روسيا لضمان التمديد السلس لمعاهدة "ستارت" الجديدة.وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون يينغ، في تصريح اليوم، إن تمديد معاهدة "ستارت" الجديدة للحد من الأسلحة سيؤدي إلى الحفاظ على الاستقرار الاستراتيجي العالمي والسلام والأمن.وأضافت يينغ أن الصين تأمل أن تتمكن الولايات المتحدة من زيادة خفض ترساناتها النووية، والوفاء بمسئوليتها المتعلقة بنزع السلاح النووي، وتهيئة الظروف لتحقيق الهدف العام المتعلق بنزع السلاح النووي بشكل كامل.