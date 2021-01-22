حملات تموينية لملاحقة المخابز المخالفة بالغربية

شنت إدارة تموين السنطة بالغربية، حملات للمرور على المخابز منذ الرابعة من فجر اليوم الجمعة.وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 14 مخالفة متنوعة للمخابز المخالفة، حيث تم تحرير عدد 5 مخالفات نقص، و3 مخالفات خبز غير مطابق للمواصفات، ومخالفتى عدم نظافة أدوات العجين، ومخالفتى تصرف دقيق بإجمالي عدد ٦ شيكارة، ومخالفتى عدم إعطاء بون صرف الخبز للمواطن.يأتي ذلك في إطار استمرار محافظة الغربية في مكافحة الغش التجاري وضبط الأسعار، خاصةً السلع الأساسية التي يحتاجها المواطن بشكل يومي ومستمر، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، بتكثيف الحملات التموينية بالمحافظة، وتشديد الرقابة على المخابز، وبمتابعة مستمرة من محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين بالمحافظة.