«المنشآت الفندقية» تتوقع زيادة إشغالات فنادق «شتى فى مصر» 20%

كشف بيتر ناثان، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، أن الأسبوع الماضي شهد تفاعلًا من قبل المصريين على الحجز بمبادرة "شتى فى مصر" التى أطلقتها وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع الغرفة ووزارة الطيران المدني، كما تلقت العديد من الفنادق المشاركة المبادرة الاتصالات من قبل المواطنين للاستفسار حول المبادرة والحجز عليها.وأضاف بيتر فى تصريحات لـ"الدستور" أن الأسبوع الجارى سيشهد إقبالًا متزايدًا على المشاركين بالمبادرة، متوقعًا أن تصل زيادة إشغالات الفنادق نتيجة المبادرة نحو أكثر من 20% على كل المدن السياحية الثمانية المشاركة بالمبادرة.يشار إلى أن أعداد الفنادق المشاركة بالمبادرة تصل لنحو 133 فندقًا حتى الآن بـ8 مدن سياحية، فهناك 48 فندقًا بالبحر الأحمر بين الغردقة- مرسى علم، 49 بجنوب سيناء التى تضم "شرم الشيخ- دهب- طابا- نويبع"، كما وصلت أعداد الفنادق العائمة بين الأقصر وأسوان المشاركة بالمبادرة لـ25 فندقًا، بالإضافة إلى أعداد الفنادق الثابتة المشاركة بالمبادرة فى الأقصر وأسوان لـ11 فندقًا.