فرنسا: تسجيل 100 حالة وفاة بكورونا فى يوم واحد

أعلن وزير الصحة التونسي، فوزي مهدي، اليوم الجمعة، عن تسجيل 100 حالة وفاة جراء الإصابة بفيروس "كورونا"، يوم أمس الخميس، معربا عن قلقه من بلوغ هذه الحصيلة اليومية الأعلى للوفيات بالفيروس منذ بدء انتشار هذا الوباء.وقال مهدي، في تصريحات على هامش مراسم تسلم تونس لمساعدات أمريكية من المستلزمات الوقائية ضد "كورونا": "إن هذه الحصيلة من الوفيات تمثل نتيجة مؤسفة جدا للفترة السابقة"، مضيفا أن اللجنة العلمية لمجابهة "كورونا" ستجتمع مساء اليوم من أجل تقديم مقترحاتها إلى الهيئة الوطنية لمجابهة "كورونا" حول الإجراءات الممكن اتخاذها من أجل مكافحة هذا الوباء قبل يومين فقط من انتهاء مرحلة الحجر الصحي الموجه الممتد حتى 24 يناير الجاري.وأكد وزير الصحة التونسي أن تقييم نتائج الحجر الصحي الموجه سيكون في غضون الأسبوعين المقبلين.