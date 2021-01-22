انقلاب سيارة أسطوانات غاز بطريق «الإسماعيلية - القاهرة» الصحراوى

شهد طريق «الإسماعيلية - القاهرة» الصحراوي، منذ قليل، انقلاب سيارة محملة بأسطوانات الغاز.تلقى اللواء ياسر نشأت، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا يفيد انقلاب سيارة أنابيب تحمل غازًا منزليًا، قبل محطة تحصيل الرسوم على الطريق الصحراوي فى الاتجاه من القاهرة إلى الإسماعيلية.ووجه الدكتور حسن درويش، مدير مرفق الإسعاف بالإسماعيلية، بالدفع بسيارات إسعاف لمكان وقوع الحادث لنقل المصابين.