إسرائيل تُسقط طائرة مسيرة اخترقت الحدود من جانب لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ قليل، إسقاط طائرة مسيرة اخترقت الحدود من جانب لبنان.وأوضح الجيش الإسرائيلي أن الطائرة المسيرة التي أسقطها، كانت تحت مراقبة قواته الموجودة على الحدود مع لبنان، إلى أن اخترقت الأجواء ومن ثم تم إسقاطها، حسبما أذاعت القناة «السابعة» في تليفزيون الاحتلال.وتسيطر حالة من الهدوء الحذر على الحدود بين الأراضي المحتلة- إسرائيل، ولبنان، وسط التوترات مع حزب الله هناك.ورفع جيش الاحتلال حالة التأهب في صفوفه، خاصة على الحدود مع لبنان، والمستوطنات المطلة على البحر الأحمر، خشية اندلاع عمليات انتقامية إيرانية للرد على اغتيال قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، ومحسن فخري زاده عالم النووي الإيراني.