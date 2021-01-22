القبض على سائق دهس عامل بسيارته في الإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية، من إلقاء القبض على صاحب واقعة دهس مواطن بمنطقة العجمي غرب المدينة، وتسبب في وفاته بعد نقله للمستشفى وفشل محاولات إنقاذه.تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الدخيلة، يفيد بانتشار فيديو يكشف دهس سيارة ميكروباص صغير الحجم لمواطن أثناء سيره بدراجته بمنطقة العجمي.بالانتقال والفحص تبين أن المجنى عليه يدعى "حمدي.أ.ال،" 46 سنة، عامل، وأن المتهم يدعى عمر.م.س.م، 24 سنة، سائق ميكروباص، وتم ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات، والتي قررت حبس المتهم 4 ايام علي ذمة التحقيقات، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتصريح بدفن الجثة بعد تشريحها لبيان سبب الوفاة.