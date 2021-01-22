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حوادث

التحقيق فى وفاة عامل حاول نجدة والدته من حريق اندلع بشقتها بأوسيم

الجمعة 22/يناير/2021 - 03:46 م
جريدة الدستور
محمد عيسى
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تباشر النيابة العامة التحقيق في وفاة عامل، حاول نجدة والدته، بعد نشوب حريق بشقتهم، في منطقة البراجيل بأوسيم، حيث اختل توازنه وسقط من الطابق الثالث، خلال محاولته إنقاذ والدته من وسط النيران، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقى مركز شرطة أوسيم، بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد نشوب حريق بشقة سكنية في منطقة البراجيل، انتقل رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتمت محاصرة النيران وإخمادها قبل امتدادها للعقارات المجاورة.

الحريق أسفر عن مصرع عامل، نتيجة سقوطه من الطابق الثالث، وأفادت تحريات رجال المباحث بأن الحريق أسفر عن احتجاز والدة الضحية بعد محاصرة النيران لها، فحاول ابنها إنقاذها، بالدخول للشقة، ومساعدتها على النجاة، إلا أنه اختل توازنه وسقط من الطابق الثالث، مما أسفر عن مصرعه.

تمكن الجيران من إنقاذ والدة الضحية وأفراد الأسرة، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

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