إيران: 75 حالة وفاة وأكثر من 6 آلاف إصابة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، الجمعة، تسجيل 75 حالة وفاة و6 آلاف و305 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" المستجد على مستوى البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية.وقالت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية سيما سادات لارى، خلال مؤتمرها اليومي، إن إجمالي الوفيات المرتبطة بـ"كوفيد-19" المسجلة في إيران، ارتفع بذلك إلى 57 ألفًا و225 حالة وفاة، فيما بلغ إجمالي الإصابات المسجلة منذ بداية تفشي الوباء مليون و360 ألفًا و825 إصابة، تعافى منهم مليون و151 ألفًا و676 شخصًا حتى اليوم، حسب وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية.