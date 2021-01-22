حبس قاتل شقيقيه حرقا 4 أيام على ذمة التحقيقات بكفر الشيخ

أمرت النيابة العامة بمحافظة كفر الشيخ، بحبس "شريف.ظ " 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بقتل شقيقيه حرقا داخل مسكنهما بقرية إبطو التابعة لمركز دسوق.وتعود أحداث الواقعة، عندما تلقت شرطة النجدة بلاغ يفيد بوجود حريق بالشقة السكنية بقرية إبطو نتج عنها وفاة شخصين وإصابة سيدة، وعلى الفور كلف اللواء إيهاب عطية، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، بالتحري عن الواقعة وأتضح أن هناك شبهة جنائية في الحريق لوجود مادة حارقة وهي البنزين.وأكدن تحريات المباحث أن المتهم هو شقيق الضحايا وزوج المصابة ويدعي " شريف.م.ف"، وأن الدافع لارتكابه الواقعة، هو اتهام شقيقة له بأنه على علاقة محرمة مع زوجته وأنه يعاشرها معاشرة الأزواج، وأن شقيقه عاد من السفر للخارج من أجل قتله.وبمواجهته بما أسفرت عنه تحريات فريق البحث، اعترف بالواقعة وتم تحرير المحضر اللازم.