طائرات تركية تقصف مواقع لحزب العمال الكردستانى بأربيل

أفاد شهود عيان عراقيون لوسائل إعلام محلية، بأن الطائرات التركية شنت قصفا مواقع لحزب العمال الكردستانى على حدود قرية آلانه في بلدة حاجي عمران شمالي أربيل.وشهودت أعمدة الدخان تتصاعد من مرتفعات القرية، من دون معرفة حجم الخسائر التي خلفها القصف حتى هذه اللحظة، وفقا لموقع "تركيا الآن".وفى وقت سابق من اليوم، شنت المقاتلات الحربية التركية، ضربات جوية استهدفت بها مواقع يتمركز بها حزب العمال الكردستاني شمالي محافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان.يأتي ذلك عقب تصريحات الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، بخصوص إخراج الإرهابيين من سنجار بشمال العراق كما يزعم، قائلا، "قد نأتي على حين غر ة وذات ليلة لطرد الإرهابيين من سنجار".