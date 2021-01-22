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محافظات

محافظ بورسعيد يستقبل رئيس قسم القلب والقسطرة بجامعة باليرمو

الجمعة 22/يناير/2021 - 03:25 م
جريدة الدستور
بورسعيد:شيماء رشاد
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استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الجمعة، الفيريدو جلاسي استشاري القلب والقسطرة بجامعة باليرمو الإيطالية ورئيس جمعية القلب الأوربية السابق للانسداد المزمن للشرايين، بديوان عام محافظة بورسعيد، وذلك بحضور الدكتور طارق رشيد أستاذ القلب والأوعية الدموية بجامعة عين شمس، والدكتور ياسر صادق رئيس قسم القلب بمجموعة مستشفيات كليوباترا.

والدكتور محمد إمام أستاذ الأوعية الدموية بمعهد القلب ومستشفيات النصر، وذلك لمناقشة سبل تطوير المجال الطبى في قسم القلب والقسطرة بمحافظة بورسعيد، وخاصة بعد الطفرة الملحوظة فى منظومة الصحة ببورسعيد بتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل وتطوير الكوارد الطبية على أعلى مستوى.

واستعرض المحافظ مع رئيس قسم القلب والقسطرة بجامعة باليرمو عدد من الملفات الخاصة بالتعاون بين المحافظة وجامعة باليرمو الإيطالية فى مجال أمراض القلب والشرايين بما يحقق أفضل مستوى طبى بالمحافظة فى هذا المجال.

ومن جانبه، أشاد رئيس قسم القلب والقسطرة بجامعة باليرمو الإيطالية بمنظومة الصحة ببورسعيد بعد أن أطلع على التطورات التى شهدتها بورسعيد فى ظل منظومة التأمين الصحى الشامل وخاصة فى مجال جراحة القلب ووجود أطباء ومستشفيات على أعلى مستوى، مؤكدا ترحيبه بالتعاون مع محافظة بورسعيد بما يساهم فى تحقيق أفضل مستوى طبى فى مجال أمراض القلب والشرايين.

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