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اقتصاد

«رجال الأعمال الأفارقة»: قطاع التشييد يعاني من اضطرابات فى أسعار مواد البناء

الجمعة 22/يناير/2021 - 08:22 م
جمعة رجال الأعمال
جمعة رجال الأعمال الأفارقة
علا العلاف
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أكد الدكتور مالك دنقلا عضو لجنة التشييد بجمعة رجال الأعمال الأفارقة، أنه يجب الحرص على توفير مواد البناء من الأسمنت والحديد والأخشاب والرمل وغيرها بأسعار مناسبة، أو تعويض المقاول تعويضا عادلا في حالة ارتفاع الأسعار بدرجة قد تخل بتوازن العقود، بالإضافة إلى تسهيل الإجراءات الجمركية لاستيراد المعدات المستخدمة فى قطاع البناء والتشييد.

وقال دنقلا في تصريح لـ"الدستور"، إن قطاع التشييد والبناء يعاني من بعض الاضطرابات فى أسعار مواد البناء، بالإضافة إلى أزمة انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) التى فاقمت من تأثيرها السلبي على القطاع.


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