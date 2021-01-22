«التعليم»: استكمال تدريب طلاب التعليم الفني في المصانع خلال الإجازة

أكد الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التعليم لشئون التعليم الفني، تبليغ مديريات التربية والتعليم بالمحافظات، بالتواصل مع طلاب التعليم الفني المزدوج، لاستكمال التدريبات بالمصانع، في فترة إجازة منتصف العام الدراسي.وشدد مجاهد، على أنه سيتم نزول الطلاب التدريب في فترة الإجازة من 16 يناير حتى 20 فبراير، مطالبا الطلاب بالتواصل مع مديري التعليم الفني بالمديريات في هذا الشأن.