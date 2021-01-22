ألمانيا ترصد 50 مليون يورو لبرنامج الغذاء العالمى لليمن

قررت الحكومة الألمانية توفير 50 ​​مليون يورو لبرنامج الغذاء العالمى للمساهمة فى مشروعات البرنامج باليمن هذا العام.وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس- في تصريح اليوم الجمعة: "كل دقيقة لا نتحرك فيها ستكلف المزيد من الأرواح ولا نريد أن نقبل ذلك".وتابع: "بصفتنا ثاني أكبر مانح في العالم للمساعدات الإنسانية، فإننا نقف على مسئوليتنا في اليمن".. مناشدًا المانحين الدوليين بالتحرك قبل فوات الأوان لتجنب "مجاعة مدمرة".وأضاف: "قبل كل شىء، على أطراف النزاع اليمنى الآن الالتزام بوقف إطلاق النار.. لأنه على المدى الطويل، لا يمكن إنهاء البؤس الإنساني للناس إلا من خلال السلام.. لذلك ندعو جميع الأطراف المعنية إلى المشاركة بشكل بناء في بدء العملية السياسية".