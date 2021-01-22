تعافي وخروج 56 حالة من مستشفيات العزل بالغربية

أعلنت مديرية الصحة بالغربية، بقيادة الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، خروج 56 مصابا بفيروس كورونا من مستشفيات المحافظة، بعد تعافيهم وتحويل بعضهم للعزل المنزلي وعودتهم إلى منازلهم.وأكد وكيل وزارة الصحة، أن جميع الحالات خضعت للبروتوكول الطبي الذي تطبقه وزارة الصحة، حيث ظهرت نتائج التحليل سلبية أكثر من مرة، للتأكد من تمام التعافي من فيروس كورونا، قبل السماح لهم بالمغادرة إلى منازلهم.وأشار حميدة، إلى أن اللجان المشكلة للمرور اليومي على جميع مستشفيات المحافظة المخصصة للتعامل مع مصابي فيروس كورونا المستجد، تواصل عملها، للتأكد من توافر الأكسجين والمستلزمات بكميات مناسبة، وانتظام حضور الأطقم الطبية والالتزام بالإجراءات الاحترازية ومكافحة العدوى وتقديم الخدمة للمواطنين ومتابعة جاهزية تلك المستشفيات.