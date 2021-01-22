20 لاعبًا في قائمة الفيوم استعدادًا لمواجهة الإعلاميين

اختار أحمد بكري، المدير الفني لفريق الكرة بنادي محافظة الفيوم 20 لاعبًا للدخول في معسكر مغلق، استعدادًا لمباراة فريق الإعلاميين، المقرر إقامتها في الثانية والنصف مساء غدٍ السبت بملعب الإعلاميين بمدينة 6 أكتوبر، ضمن منافسات الجولة العاشرة بدوري القسم الثاني بمجموعة الصعيد.وأعلن بكري عن القائمة والتي ضمت كل من «مصطفى ديدا، ويوسف يحي، وأحمد جمال، وحمادة الحنبلي، وأحمد بليدي، وأحمد القرموطي، وأحمد عماد ضبش، وعبد الله رشدي، وأحمد عبد الباقي، وأحمد حسن، وأدهم حسن، وأنس شندي، ومحمود الحسيني، وجابر جابر، وكريم الشافعي، ومصطفى كارلوس، ومحمد جمعة، وأيمن مزيكا، ورمضان حافظ، وحسين خالد».ويخوض فريق الفيوم مساء اليوم مرانه الختامي استعدادا لمباراة الإعلاميين، ومن المقرر أن يصل إلى مدينة 6 أكتوبر في الصباح، استعدادًا للمواجهة المرتقبة.ويمتلك الفيوم 14 نقطة يستقر بهم في المركز السابع بدوري القسم الثاني بمجموعة الصعيد.