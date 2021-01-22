رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 22 يناير 2021 الموافق 09 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

20 لاعبًا في قائمة الفيوم استعدادًا لمواجهة الإعلاميين

الجمعة 22/يناير/2021 - 03:12 م
جريدة الدستور
الفيوم - زينب علاء
طباعة
اختار أحمد بكري، المدير الفني لفريق الكرة بنادي محافظة الفيوم 20 لاعبًا للدخول في معسكر مغلق، استعدادًا لمباراة فريق الإعلاميين، المقرر إقامتها في الثانية والنصف مساء غدٍ السبت بملعب الإعلاميين بمدينة 6 أكتوبر، ضمن منافسات الجولة العاشرة بدوري القسم الثاني بمجموعة الصعيد.

وأعلن بكري عن القائمة والتي ضمت كل من «مصطفى ديدا، ويوسف يحي، وأحمد جمال، وحمادة الحنبلي، وأحمد بليدي، وأحمد القرموطي، وأحمد عماد ضبش، وعبد الله رشدي، وأحمد عبد الباقي، وأحمد حسن، وأدهم حسن، وأنس شندي، ومحمود الحسيني، وجابر جابر، وكريم الشافعي، ومصطفى كارلوس، ومحمد جمعة، وأيمن مزيكا، ورمضان حافظ، وحسين خالد».

ويخوض فريق الفيوم مساء اليوم مرانه الختامي استعدادا لمباراة الإعلاميين، ومن المقرر أن يصل إلى مدينة 6 أكتوبر في الصباح، استعدادًا للمواجهة المرتقبة.

ويمتلك الفيوم 14 نقطة يستقر بهم في المركز السابع بدوري القسم الثاني بمجموعة الصعيد.

موضوعات متعلقة

إلغاء أوليمبياد طوكيو باليابان واستضافتها عام 2032 بسبب كورونا

توجيه عاجل من وزير التنمية المحلية لمحافظ القاهرة بشأن المقاهي المخالفة

كل ما تريد معرفته عن امتحانات الفصل الدراسى الأول لجميع الطلاب

الأمم المتحدة تعتمد قرارًا مصريًا لتعزيز ثقافة السلام وحماية المواقع الدينية

الصور

image description

تنفيذ عمليات إحلال وتجديد بتكلفة 14 مليون جنيه فى محطات مياه بأسيوط

image description

وكيل دينية النواب يفتتح مسجد البرش بدمياط

image description

السيسى يتفقد منظومة تدريب طلبة أكاديمية الشرطة (صور)

image description

بدء مشروع تطوير حديقة بنت الشاطئ بميدان الساعة في دمياط

image description

استمرار أعمال الرصف بشوارع حي غرب أسيوط (صور)

الأكثر قراءة

الأمم المتحدة تعتمد قرارًا مصريًا لتعزيز ثقافة السلام وحماية المواقع الدينية

شديد البرودة ليلًا وعودة الشبورة.. خريطة الطقس خلال 72 ساعة

إلغاء أوليمبياد طوكيو باليابان واستضافتها عام 2032 بسبب كورونا

زوجان يعرضان ابنتهما للبيع: «خلصنا فيها بـ750 ألف جنيه»

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة والمستندات المطلوبة للعلاج على نفقة الدولة

«كورونا» يؤدي إلى تراجع حوادث السير في ألمانيا

وظائف وزارة التضامن الاجتماعي لأصحاب الحرف 2021

موعد صرف مرتبات شهر يناير ٢٠٢١

أيام زمان

حكاية الخرزة الزرقاء والقميص المفتوح في حياة أحمد رمزي

فؤاد المهندس: «الريحاني كان عصبي وأناني ومبيحبش حد يعارضه»

عمر خورشيد: أخذت حبوب مهدئة للعزف خلف أم كلثوم فنسيت اللحن

ماذا قال نزار قباني عن الجنس في أشعاره وانتحار شقيقته؟

مقالات الرأي
بسنت حسن
بسنت حسن تكتب: الأنثى والمجتمع الذكوري
د. محمد عفيفي
جلال أمين
مدحت بشاى
المُنبت الذى لا عِلْمًا قطع ولا أدبًا أبقى
جمال طه
كيف دعم عبدالناصر الثورة ضد شاه إيران؟
المزيد

الثقافة

رؤوف عياد.. من «الهيبز» لسحب الجنسية المصرية

‎«الملحمة» رواية جديدة للكاتب أحمد محمد عثمان

محمود عبد الشكور: وداعا كوثر هيكل أبرز كاتبات الدراما المصرية

قصور الثقافة تختتم فعاليات صنايعية مصر بالإسماعيلية