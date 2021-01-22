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الجمعة 22 يناير 2021 الموافق 09 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

نشرة الحوادث اليوم: تفاصيل محاكمة قاضٍ وصديقيه فى اغتصاب فتاة بفيلا بالساحل الشمالى.. تزوج نجلة أحدهم عرفيا فطعنوه

الجمعة 22/يناير/2021 - 05:49 م
اغتصاب
اغتصاب
محمد عيسى
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تقدم "الدستور" نشرة الحوادث، اليوم الجمعة، في مصر، عن أبرز القضايا والحوادث التي شهدها الشارع المصري خلال الساعات القليلة الماضية.

نشرة الحوادث اليوم الجمعة 22-1-2021


تفاصيل محاكمة قاضٍ وصديقيه فى اغتصاب فتاة بفيلا بالساحل الشمالى

كشفت مصادر قضائية، عن أن النيابة العامة اتهمت القاضي "م.م" وصديقين له باستدراج فتاة واغتصابها في منطقة مارينا بمحافظة الإسكندرية منذ شهر، وخلال تلك الفترة حاول المتهمون إثناء الفتاة عن تحرير بلاغ وقاموا بدفع مبلغ 2 مليون كاش و٥ ملايين أخرى بشيكات وحرروا عقد زواج عرفيا بتاريخ قديم وقامت الفتاة بإيهامهم بالموافقة، ثم قدمت بلاغًا بالأدلة، ولم تعتد النيابة بعقد الزواج العرفي الذي تبين أن إثبات تاريخه حديث للتفاصيل من هـنــــــــــــــا.

إحالة طالب اعتدى على زميله بسلاح أبيض إلى محكمة الطفل

أحيل طالب متهم بالاعتداء على زميله بالضرب بسلاح أبيض "مطواة" وإصابته بجرح غائر فى الوجه، إلى محكمة الطفل لمحاكمته فيما هو منسوب إليه من اتهامات للتفاصيل من هـنــــــــــــــا.

ضبط سيدة أنشأت صفحة تروج فيها للأعمال المنافية للآداب

ضبطت الأجهزة الأمنية سيدة قامت بإنشاء صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي، تحرض فيها على الأعمال المنافية للآداب، حيث تضمنت الصفحة عددًا كبيرًا من صور الفتيات لعرضهن على راغبي المتعة الحرام للتفاصيل من هـنــــــــــــــا .

مخدرات بـ2 مليون جنيه.. ضبط ديلر 6 أكتوبر

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) ومديرية أمن الجيزة نشاط أحد العناصر الإجرامية "له معلومات جنائية" تخصص فى الاتجار بمخدر الحشيش، ومحاولة تصنيع وتدوير وخلط ذلك المخدر لمضاعفة كمياته مُتخذًا من دائرة قسم شرطة ثالث 6 أكتوبر بالجيزة مسرحًا لمزاولة نشاطه غير المشروع للتفاصيل من هـنــــــــــــــا .

تزوج نجلة أحدهم عرفيا فطعنوه.. اعترافات 3 أشقاء قتلوا مسنا بالنهضة

أمرت نيابة السلام بإحالة المتهمين بقتل مسن وسرقته بالإكراه بعد الزواج من نجلة أحدهم عرفيا بمنطقة النهضة لمحكمة الجنايات للتفاصيل من هـنــــــــــــــا .

التحريات في مصرع مسنة في شقة بحدائق الأهرام: ماس في مدفأة كهربائية

تبين من تحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن ماسا كهربائيا ناتج عن مدفأة كهربائية، أدى إلى نشوب حريق بشقة سكنية، بمنطقة حدائق الأهرام، تقيم بها سيدة مسنة بمفردها، مما أسفر عن تعرضها للاختناق ووفاتها للتفاصيل من هـنــــــــــــــا .

شاهد جديد.. أحد محاربى السرطان: «قمصان» عرض علىَّ وظيفة بمرتب 5 آلاف جنيه

تواصلت "الدستور" مع أحمد محاربي السرطان، الذي أكد أن محمد قمصان الذي انتشر اسمه مؤخرا فى الأيام الماضية على منصات مواقع التواصل الاجتماعي، وكان يدعى بأنه مريض بالسرطان، بغرض جمع التبرعات والشهرة، عرض عليه وظيفة بمقابل 5000 جنيه في الشهر للتفاصيل من هـنــــــــــــــا .

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