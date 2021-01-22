نشرة الحوادث اليوم: تفاصيل محاكمة قاضٍ وصديقيه فى اغتصاب فتاة بفيلا بالساحل الشمالى.. تزوج نجلة أحدهم عرفيا فطعنوه







نشرة الحوادث اليوم الجمعة 22-1-2021

تفاصيل محاكمة قاضٍ وصديقيه فى اغتصاب فتاة بفيلا بالساحل الشمالى

للتفاصيل من هـنــــــــــــــا . كشفت مصادر قضائية، عن أن النيابة العامة اتهمت القاضي "م.م" وصديقين له باستدراج فتاة واغتصابها في منطقة مارينا بمحافظة الإسكندرية منذ شهر، وخلال تلك الفترة حاول المتهمون إثناء الفتاة عن تحرير بلاغ وقاموا بدفع مبلغ 2 مليون كاش و٥ ملايين أخرى بشيكات وحرروا عقد زواج عرفيا بتاريخ قديم وقامت الفتاة بإيهامهم بالموافقة، ثم قدمت بلاغًا بالأدلة، ولم تعتد النيابة بعقد الزواج العرفي الذي تبين أن إثبات تاريخه حديث

إحالة طالب اعتدى على زميله بسلاح أبيض إلى محكمة الطفل

للتفاصيل من هـنــــــــــــــا . أحيل طالب متهم بالاعتداء على زميله بالضرب بسلاح أبيض "مطواة" وإصابته بجرح غائر فى الوجه، إلى محكمة الطفل لمحاكمته فيما هو منسوب إليه من اتهامات





ضبط سيدة أنشأت صفحة تروج فيها للأعمال المنافية للآداب

للتفاصيل من هـنــــــــــــــا . ضبطت الأجهزة الأمنية سيدة قامت بإنشاء صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي، تحرض فيها على الأعمال المنافية للآداب، حيث تضمنت الصفحة عددًا كبيرًا من صور الفتيات لعرضهن على راغبي المتعة الحرام





مخدرات بـ2 مليون جنيه.. ضبط ديلر 6 أكتوبر

للتفاصيل من هـنــــــــــــــا . رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) ومديرية أمن الجيزة نشاط أحد العناصر الإجرامية "له معلومات جنائية" تخصص فى الاتجار بمخدر الحشيش، ومحاولة تصنيع وتدوير وخلط ذلك المخدر لمضاعفة كمياته مُتخذًا من دائرة قسم شرطة ثالث 6 أكتوبر بالجيزة مسرحًا لمزاولة نشاطه غير المشروع





تزوج نجلة أحدهم عرفيا فطعنوه.. اعترافات 3 أشقاء قتلوا مسنا بالنهضة

للتفاصيل من هـنــــــــــــــا . أمرت نيابة السلام بإحالة المتهمين بقتل مسن وسرقته بالإكراه بعد الزواج من نجلة أحدهم عرفيا بمنطقة النهضة لمحكمة الجنايات





التحريات في مصرع مسنة في شقة بحدائق الأهرام: ماس في مدفأة كهربائية





شاهد جديد.. أحد محاربى السرطان: «قمصان» عرض علىَّ وظيفة بمرتب 5 آلاف جنيه تبين من تحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن ماسا كهربائيا ناتج عن مدفأة كهربائية، أدى إلى نشوب حريق بشقة سكنية، بمنطقة حدائق الأهرام، تقيم بها سيدة مسنة بمفردها، مما أسفر عن تعرضها للاختناق ووفاتها للتفاصيل من هـنــــــــــــــا

للتفاصيل من هـنــــــــــــــا . تواصلت "الدستور" مع أحمد محاربي السرطان، الذي أكد أن محمد قمصان الذي انتشر اسمه مؤخرا فى الأيام الماضية على منصات مواقع التواصل الاجتماعي، وكان يدعى بأنه مريض بالسرطان، بغرض جمع التبرعات والشهرة، عرض عليه وظيفة بمقابل 5000 جنيه في الشهر

تقدم "الدستور" نشرة الحوادث، اليوم الجمعة، في مصر، عن أبرز القضايا والحوادث التي شهدها الشارع المصري خلال الساعات القليلة الماضية.