رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 22 يناير 2021 الموافق 09 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

افتتاح مسجد بـ«إطسا» الفيوم بعد إحلاله وتجديده بتكلفة مليون جنيه

الجمعة 22/يناير/2021 - 04:22 م
جريدة الدستور
الفيوم - زينب علاء
طباعة
افتتح المهندس أيمن عزت، السكرتير العام المساعد لمحافظة الفيوم، نيابة عن الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، مسجد الرحمن، المقام على مساحة 450 مترًا مربعًا، بعزبة دانيال بالوحدة المحلية لقرية الغرق التابعة لمركز إطسا، اليوم الجمعة، وذلك بعد إحلاله وتجديده وفرشه، بتكلفة بلغت مليون جنيه.

وأدى سكرتير عام المحافظة المساعد، يرافقه الدكتور حسني أبوحبيب، وكيل وزارة الأوقاف، وعدد من أئمة ورجال الأوقاف، صلاة الجمعة بالمسجد، بحضور عدد من أهالي القرية.

وتحدث وكيل وزارة الأوقاف، في خطبة الجمعة، عن فضل القرآن الكريم، فالقرآن الكريم خير كتاب أُنزل على أشرف رسول صلي الله عليه وسلم، إلى خير أمة أُخرجت للناس، بأفضل الشرائع وأسماها وأكملها، أُنزل القرآن لكي يقرأه المسلم ويتدبر معانيه، ويتفكر في أوامره ونواهيه، ثم يعمل به، فيكون حجةً له عند ربه، فالقرآن حياة، من هجره مات قلبه، ومن تعاهده أحيا الله قلبه، ونور دربه، مطالبًا الجميع بضرورة العودة إلى قيمنا وأخلاقنا النبيلة، التي تدعو إلى الحب والعفو والمساندة، لافتًا إلى أن وزارة الأوقاف تطور وتجدد وتقيم عددًا من المساجد، في إطار مبادرة إعمار المساجد.

ومن جانبه، قدم سكرتير عام المحافظة المساعد، التهنئة لأهالى القرية وكل من أسهم فى تشييد وإعادة إعمار بيت من بيوت الله تعالى، مشيدًا بالتزام أهالى القرية وكافة المصلين بالإجراءات الاحترازية للوقاية من عدوي فيروس كورونا المستجد.

وأعرب «عزت» عن سعادته البالغة لمشاركة المواطنين فرحتهم بافتتاح المسجد، لافتًا إلي أهمية التحلي بمكارم الأخلاق ونشر مفاهيم الدين الصحيحة، وتنشئة الأجيال الصغيرة على حب الوطن، وتنمية قيم الانتماء والصدق والتعاون والإخلاص فى العمل ونبذ العنف والتعصب، لبناء جيل قادر على قيادة سفينة الوطن، ودفع عجلة التنمية إلى الأمام.

موضوعات متعلقة

المخرجة منال الصيفي تكشف تفاصيل حالة زوجها الفنان أشرف مصيلحي

إطلاق موقع تسجيل المواطنين للحصول على لقاح «كورونا» قريبًا

تفاصيل محاكمة قاضٍ وصديقيه فى اغتصاب فتاة بفيلا بالساحل الشمالى

كل ما تريد معرفته عن امتحانات الفصل الدراسى الأول لجميع الطلاب

الصور

image description

تنفيذ عمليات إحلال وتجديد بتكلفة 14 مليون جنيه فى محطات مياه بأسيوط

image description

وكيل دينية النواب يفتتح مسجد البرش بدمياط

image description

السيسى يتفقد منظومة تدريب طلبة أكاديمية الشرطة (صور)

image description

توسعة طريق دير درنكة ضمن خطة تطوير مسار رحلة العائلة المقدسة بأسيوط

image description

بدء مشروع تطوير حديقة بنت الشاطئ بميدان الساعة في دمياط

الأكثر قراءة

تفاصيل محاكمة قاضٍ وصديقيه فى اغتصاب فتاة بفيلا بالساحل الشمالى

الأمم المتحدة تعتمد قرارًا مصريًا لتعزيز ثقافة السلام وحماية المواقع الدينية

زوجان يعرضان ابنتهما للبيع: «خلصنا فيها بـ750 ألف جنيه»

إلغاء أوليمبياد طوكيو باليابان واستضافتها عام 2032 بسبب كورونا

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضى قبل توقيع الغرامة

رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة والمستندات المطلوبة للعلاج على نفقة الدولة

«كورونا» يؤدي إلى تراجع حوادث السير في ألمانيا

وظائف وزارة التضامن الاجتماعي لأصحاب الحرف 2021

أيام زمان

أنا «چو» أفعل ما يحلو لى.. كيف شوّه الغرور أفلام يوسف شاهين؟

حكاية الخرزة الزرقاء والقميص المفتوح في حياة أحمد رمزي

فؤاد المهندس: «الريحاني كان عصبي وأناني ومبيحبش حد يعارضه»

عمر خورشيد: أخذت حبوب مهدئة للعزف خلف أم كلثوم فنسيت اللحن

مقالات الرأي
بسنت حسن
بسنت حسن تكتب: الأنثى والمجتمع الذكوري
د. محمد عفيفي
جلال أمين
مدحت بشاى
المُنبت الذى لا عِلْمًا قطع ولا أدبًا أبقى
جمال طه
كيف دعم عبدالناصر الثورة ضد شاه إيران؟
المزيد

الثقافة

رؤوف عياد.. من «الهيبز» لسحب الجنسية المصرية

‎«الملحمة» رواية جديدة للكاتب أحمد محمد عثمان

محمود عبد الشكور: وداعا كوثر هيكل أبرز كاتبات الدراما المصرية

قصور الثقافة تختتم فعاليات صنايعية مصر بالإسماعيلية