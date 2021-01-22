إطلاق موقع تسجيل المواطنين للحصول على لقاح «كورونا» قريبًا

كشفت مصادر بوزارة الصحة والسكان، عن إتاحة الموقع الإلكتروني الخاص بتسجيل المواطنين للحصول على لقاح فيروس كورونا قريبًا، بالتزامن مع بدء التلقيح رسميًا، بعد ورود دفعات جديدة، لافتة إلى أن الموقع شهد خلال ساعات التشغيل التجريبى تسجيل أكثر من 25 ألف مواطن للحصول على اللقاح.وأكدت المصادر، أن اختيار المواطنين للحصول على اللقاح سيكون إلكترونيًا وفقًا للحالات الأكثر خطورة ومن بينهم فئات كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، لافتة إلى أنه من المقرر بدء تطعيم المواطنين فور ورود كميات جديدة من اللقاح.وأشارت إلى أنه يتم تجهيز 34 مركزًا بالجمهورية ضمن الاستعدادات النهائية؛ لبدء تلقى المواطنين اللقاح، وفقًا لأحدث التجهيزات الطبية وتخصيص مسارات لتلقى لقاح فيروس كورونا، وتدريب الأطقم الطبية في المراكز على إجراءات التلقيح ومتابعة المرضى.وحذرت المصادر من التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بالتزامن مع انخفاض أعداد الإصابات التى شهدتها مصر خلال الأيام الماضية، مشيرة إلى أن أرقام الإصابات ما زالت مرشحة للزيادة.