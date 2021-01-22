التموين: مشروع «جمعيتي» يوفر 21 ألف فرصة عمل

قال أحمد كمال، معاون وزير التموين والتجارة الداخلية ومدير مشروع جمعيتي، إن المشروع أكبر شبكة توزيع منتظمة ومنضبطة للمستفيدين من البطاقات التموينية، كما يوفر المشروع الواحد ما بين فرصة إلى فرصتين عمل ليصل حجم الفرص المباشرة بعد الانتهاء من المرحلة الرابعة 21 ألف فرصة عمل، بالإضافة إلى 3 فرص أخرى غير مباشرة للمشروع الواحد.وأضاف كمال لـ"الدستور" أن المشروع يوفر السلع بكميات وأسعار مناسبة للمواطنين بالتوازي مع 30 ألف تاجر تمويني و1300 مجمع استهلاكي يوفر السلع التموينية وفارق نقاط الخبز والسلع الحرة واللحوم والدواجن والأسماك بأسعار مخفضة.وتابع أنه يشترط للمشروع مساحات تصل نحو 30 مترا والمسافة لأقرب بقال تمويني 500 متر ويشترط أن يكون المتقدم غير مؤمن عليه أو مستفيد بأى مشروع تمويني ويكون حسن سير السلوك.ويشترط في القبول للمرحلة الرابعة في القري الأكثر احتياجا وستتم دراسة فتح الباب في حال الاحتياج حسب البطاقات التموينية لأصحابها من حيث عدد البطاقات وكثافتها.