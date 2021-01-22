دبلوماسي روسي: نية أمريكا تمديد معاهدة «ستارت- 3» تمهد الطريق لاتفاق

أكد ممثل روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، الجمعة، أن نية الولايات المتحدة تمديد معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية "ستارت - 3" لمدة خمس سنوات، تمهد الطريق للتوصل إلى اتفاق بشأن الحد من تلك الأسلحة.وقال أوليانوف في تصريح لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية: "بقدر ما أفهم، بالفعل، اعتمدت الإدارة الأميركية الجديدة النهج الذي كانت روسيا اقترحته لفترة طويلة، وهو تمديد معاهدة ستارت لمدة خمس سنوات بشكلها الحالي ودون أي شروط مسبقة. ويبدو أن هذا يفتح الطريق للتوصل إلى اتفاق".وأعلن البيت الأبيض، في وقت سابق، أنه سيعرض على روسيا تمديد معاهدة "ستارت- 3"، والتي تنتهي في الـ5 من شهر فبراير المقبل، لمدة خمس سنوات إضافية.