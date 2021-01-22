طابع بريدى احتفالاً باليوم الوطنى لإلغاء العبودية والرق فى تونس

يصدر البريد التونسي، غدًا السبت، طابعًا بريديًا بمناسبة الاحتفال باليوم الوطنى لإلغاء الرق والعبودية بتونس، والذي يوافق 23 يناير من كل عام.وتحتفل تونس بتسجيل تجربتها في إلغاء الرق والعبودية في ذاكرة العالم من قبل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونيسكو)، كأول بلد عربى قام بإلغاء الرق وتجارة العبيد من قبل أحمد باى الأول فى 23 يناير عام 1846.وكان رئيس الجمهورية التونسية الراحل الباجى قايد السبسى، قد أعلن مطلع عام 2019، أن يوم 23 يناير من كل عام عيد وطنى لإلغاء العبودية والرق.