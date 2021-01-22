المؤتمر الوطني: القيادة السياسية أدركت أن الشباب هم المشروع القومي الأهم
الجمعة 22/يناير/2021 - 02:58 م
صقر محمدطباعة
قال المؤتمر الوطني للشباب، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إن الشباب هم أمل مصر ومستقبلها، وأصحاب الأولوية في عملية تطوير الدولة وإعادة بنائها.
وأضافت صفحة المؤتمر الوطني: «من اللحظة الأولى، أدركت القيادة السياسية أن الاستثمار في الشباب هو المشروع القومي الأهم»، مؤكدة أن دعم طموحاتهم وأحلامهم هو الخطوة الأساسية لصياغة مستقبل مفعم بالأمل لمصر وشعبها.
وأضافت صفحة المؤتمر الوطني: «من اللحظة الأولى، أدركت القيادة السياسية أن الاستثمار في الشباب هو المشروع القومي الأهم»، مؤكدة أن دعم طموحاتهم وأحلامهم هو الخطوة الأساسية لصياغة مستقبل مفعم بالأمل لمصر وشعبها.