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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تموين الإسكندرية تحرر 280 محضرا بالمخابز والأسواق

الجمعة 22/يناير/2021 - 02:56 م
مخابز الإسكندرية
مخابز الإسكندرية
هبه عويضه
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نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، حملات بالإدارات التموينية المختلفة تحت إشراف سليمان الطيب مدير إدارة الرقابة التموينية بالمديرية.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، والمحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، بتشديد الرقابة على المخابز والأنشطة التموينية المختلفة للحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين وحرصا على المال العام وضبط الأسواق.

وفي هذا الصدد قامت إدارة تموين وسط برئاسة أحمد سويدان مدير الإدارة وإشراف عبد الله عثمان رئيس الرقابة، بحملات فى نطاق الإدارة والتى أسفرت عن تحرير 10 محاضر لمخابز بلدية مخالفة منها 9 محاضر إنتاج خبز بلدى ناقص الوزن، وتحرير محضرين لثلاجات مواد غذائية مخالفة، ومحضر لمستودع بوتاجاز مخالف.

ومن ناحية أخرى قامت إدارة تموين المنتزه برئاسة أمال عبد الحميد مدير الإدارة، وإشراف محمد زكريا رئيس الرقابة، بحملات فى نطاق الإدارة أسفرت عن تحرير 9 محاضر لمخابز بلدية مخالفة منها 7 محاضر إنتاج خبز بلدى ناقص الوزن، وتحرير 17 محضر عدم حمل شهادات صحية، و17 محضر عدم الإعلان عن الأسعار وللسلع الغذائية بالأسواق، و3 محاضر بيع سجائر بسعر أزيد، ومحضر إدارة مخبز أفرنجى بدون ترخيص.

كذلك قامت إدارة تموين شرق برئاسة إبراهيم خلف مدير الإدارة، وإشراف رضا حسن رئيس الرقابة بحملات فى نطاق الإدارة، أسفرت عن تحرير 22 محضرا لمخابز بلدية مخالفة منها 13 محاضر إنتاج خبز بلدى ناقص الوزن، وتحرير 18 محضر عدم حمل شهادات صحية، و8 محاضر عدم الإعلان عن الأسعار وللسلع الغذائية والمنطفات بالأسواق، ومحضر لبقال تموين مخالف، ومحضر لمستودع بوتاجاز مخالف، ومحضرين إدارة مخابز سياحية بدون ترخيص، ومحضر إدارة مصنع تعبئة خضروات وفاكهة بدون ترخيص، ومحضر لمخزن مواد غذائية بدون ترخيص، كما تم سحب عينات دقيق ومكرونة للتحليل.

وقامت إدارة تموين العامرية برئاسة حسن داود مدير الإدارة وفريق العمل التابع له بحملات فى نطاق الإدارة أسفرت عن تحرير 25 محضرا لمخابز بلدية مخالفة منها 14 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير 18 محضر عدم حمل شهادات صحية، و5 محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، ومحضر لمخبز سياحى بدون ترخيص، كما تم سحب عينات قمح ودقيق ومكرونة للتحليل.

وعلى صعيد آخر قامت إدارة تموين العجمى برئاسة عصام اللبيدى مدير الإدارة، وإشراف ريهام عبد القادر رئيس الرقابة بحملات بنطاق الإدارة والتى أسفرت عن تحرير 26 محضر لمخابز بلدية مخالفة منها 8 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير عدد 13 محضر عدم حمل شهادات صحية، وتحرير 9 محاضر عدم إعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، وتحرير 8 محاضر لمخابز سياحية بدون ترخيص، و4 محاضر بيع سجائر بسعر أزيد.

كما قامت إدارة تموين غرب والجمرك برئاسة نبيل مفيد مدير الإدارة وإشراف، محمود عقل رئيس الرقابة بحملات فى نطاق الإدارة، والتى أسفرت عن تحرير 13 محضر لمخابز بلدية مخالفة منها، 5 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير 5 محاضر عدم حمل شهادات صحية، و6 محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، و5 محاضر لمخابز سياحية بدون ترخيص، ومحضرين ثلاجات مواد غذائية مخالفة.

كذلك قامت إدارة تموين برج العرب برئاسة محمد العدوى مدير الإدارة، وإشراف إبراهيم مرسال رئيس الرقابة بحملات فى نطاق الإدارة والتى أسفرت عن تحرير 4 محاضر لمخابز بلدية مخالفة منها محضرين إنتاج خبز ناقص الوزن، تحرير 7 محاضر عدم حمل شهادات صحية، و8 محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، و3 محاضر لمخابز سياحية بدون ترخيص، ومحضرين بيع سجائر بسعر أزيد، وقد تم أخذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.

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