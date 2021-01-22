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التحفظ على أدوية مغشوشة ومخدرات بـ6 ملايين جنيه بالقليوبية

الجمعة 22/يناير/2021 - 04:50 م
أدوية مغشوشة
أدوية مغشوشة
صلاح حسنى
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شنت إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الصحة بالقليوبية، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وإدارة المسطحات المائية ومركز شرطة القناطر الخيرية، حملة لمداهمة مصنع أدوية مغشوشة ومخدرات واقع بأسفل منزل المتهم "ه‍.ا"، بقرية باسوس التابعة لإدارة القناطر الخيرية.

واكتشفت اللجنة أن المتهم يقوم بتصنيع أدوية مغشوشة من بودرة مستحضرات طبية وفيتامينات وأدوية مخدرة وأدوية منتهية الصلاحية.

وقد تم ضبط أصناف مختلفة بإجمالي 6 ملايين جنيه، حيث تم ضبط 50000 قرص مخدر لعقاري الترامادول والتامول- 13000 قرص مؤثر لعقار برجافاليكس- 16000 قرص منشط جنسي- 7000 قرص لعقار ميزوتاك- 19080 قرصا لعقار سنترم- 35 كيلوجراما من مسحوق الباراسيتامول- كمية 5 كيلوجرامات من مسحوق النيساتيل- 97 كيلوجراما من مسحوق لتصنيع الفيتامينات- 15 كيلوجراما من مسحوق فلوموكس- 4 كيلوجرامات مسحوق ديكلوفيناك صوديوم- 2 كيلوجرام مسحوق ماغنيسيوم- 5.500 كيلوجرام من مسحوق نورفالكوم- 57 شيكارة كربونات الكالسيوم وزنت 1425 كيلوجراما- جالون من مسحوق المنتول وزنه 16 كيلوجراما.

تم تحريز الأصناف وعمل قضية بمركز شرطة القناطر الخيرية، وتم تشكيل لجنة من التفتيش الصيدلي لفحص الأحراز وفحصها وبيان ما إذا كانت صالحة للاستهلاك الآدمي من عدمه، وصلاحيتها ومدى قابليتها للتداول في الأسواق، وما إذا كان مصرح بتداولها من وزارة الصحة من عدمه، وما إذا كان أي منها مدرجا بجدول المخدرات من عدمه.

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