تراجع إنتاج الصلب فى ألمانيا يثير قلق القطاع

تراجع إنتاج الصلب فى ألمانيا العام الماضى إلى أدنى مستوى له منذ 2009، ما دفع اتحاد الصلب الألماني إلى دق ناقوس الخطر، اليوم الجمعة.وذكر الاتحاد أنه بعد عام 2019 الضعيف بالفعل، انخفض إنتاج الصلب الخام العام الماضى بنسبة 10 في المائة إلى إجمالي 35.7 مليون طن.وتم إنتاج حوالي 32.7 مليون طن من الصلب في عام 2009، حيث كان أكبر اقتصاد في أوروبا يكافح للخروج من تداعيات الانهيار المالي.وقال رئيس الاتحاد هانز يورجن كيركهوف، فى بيان: "حتى الانتعاش الطفيف في الربع الأخير من 2020 لا يمكن أن يخفف من حقيقة أن التطور الهيكلي في السنوات القليلة الماضية مثير للقلق".وفي الربع الأخير، ارتفع إنتاج الصلب الخام بنحو 9 في المائة.ولا تعاني صناعة الصلب الألمانية فقط من جائحة كورونا، حيث قال كيركهوف: "بشكل أساسي، تظل ألمانيا كموقع للصلب تحت ضغط بسبب التشوهات في أسواق الصلب العالمية، وأيضًا نتيجة للوائح سياسة الطاقة والمناخ"، داعيًا إلى عدم تقييد القدرة التنافسية للشركات الألمانية أكثر من ذلك.