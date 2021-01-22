البرلمان العربى يشيد باهتمام السيسى بقضايا المرأة

استقبل السيد عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي بمقر البرلمان العربي في القاهرة، وفدًا من المجلس القومي للأمومة والطفولة برئاسة الدكتورة سحر السنباطي الأمين العام للمجلس القومي للأمومة والطفولة، وذلك بحضور الدكتورة مستورة بنت عبيد الشمري رئيسة لجنة الشئون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب والسيدة شادية خضير الجمل نائب رئيس اللجنة.وذكر بيان للبرلمان العربي صدر اليوم أن السيد عادل بن عبدالرحمن العسومي ثمَّن الجهود المُقدرة التي يقوم بها المجلس القومي للأمومة والطفولة، مشيدًا بالاهتمام الكبير الذي يُوليه الرئيس عبدالفتاح السيسي لقضايا المرأة وحرصه على تمكين المرأة والارتقاء بدورها في كل المجالات.وأضاف أن البرلمان العربى يضع في مقدمة أولوياته الاهتمام بقضايا المرأة والطفل في الدول العربية، مشيرًا في هذا السياق إلى إصدار مكتب البرلمان العربي خلال اجتماعه يوم الأربعاء 20 يناير 2021م بيانًا يؤكد فيه على دعم حقوق المرأة العربية وحمايتها في ظل جائحة كورونا، فضلًا عن رعاية رئيس البرلمان العربي لأعمال المؤتمر الدولي تحت عنوان "سويًا من أجل مستقبل آمن للطفل العربي اليتيم" الذي نظمته المنظمة العالمية لحماية الطفل في 19 يناير 2021 م.وعقب اللقاء مع رئيس البرلمان العربي، عقدت الدكتورة مستورة بنت عبيد الشمري والنائبة شادية خضير اجتماعًا موسعًا مع وفد من المجلس القومي للأمومة والطفولة برئاسة الدكتورة سحر السنباطي، حيث ناقش الاجتماع التحديات التي تواجه الأم والطفل في المنطقة العربية، فضلًا عن قضية زواج القاصرات والتسرب من التعليم وعمالة الأطفال وكيفية الاهتمام بالصحة الإنجابية للأم وقضية تنظيم الأسرة ومحو الأمية.واستعرضت الدكتورة سحر السنباطي الجهود التي يبذلها المجلس للنهوض بأوضاع الطفل المصري، كما ألقت الضوء على الدعم الذي يقدمه المجلس للأم خاصة ما يتعلق بقضايا الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة وقضية ختان الإناث.من جانبها، أشادت الدكتورة مستورة بنت عبيد الشمري بالدور الذي يقوم به المجلس القومي المصري للأمومة والطفولة من جهود ومبادرات لدعم المرأة والطفل في المجتمع المصري، مؤكدة أن هذا الاجتماع بداية انطلاق لشراكة حقيقية وتعاون بين لجنة الشئون الاجتماعية في البرلمان العربي والمجلس القومي المصري للأمومة والطفولة وذلك للاستفادة من خبرات المجلس، معربةً عن تطلعها لعقد مؤتمر موسع بالتعاون مع المجلس القومي المصري للأمومة والطفولة والمجالس المناظرة في الدول العربية تحت مظلة البرلمان العربي لمناقشة قضايا الأمومة والطفولة.ونتج عن الاجتماع الاتفاق بين البرلمان العربي والمجلس القومي المصري للأمومة والطفولة لإطلاق خطة عمل عربية لدعم قضايا الأمومة والطفولة.وفي نهاية اللقاء أهدت الدكتورة سحر السنباطي درع المجلس للسيد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي وللدكتورة مستورة بنت عبيد الشمري رئيسة اللجنة.