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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بولندا: حجز جميع مواعيد التطعيم المتاحة تقريبًا حتى نهاية مارس

الجمعة 22/يناير/2021 - 03:03 م
التطعيم ضد كورونا
التطعيم ضد كورونا
وكالات
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قال ميشيل دفورزيك، وهو مسئول حكومي مختص بالإشراف على برنامج اللقاحات في بولندا، إنه تقريبًا تم حجز جميع مواعيد التطعيم المتاحة حتى نهاية مارس المقبل، وذلك بدءًا من اليوم الذي أعلنت فيه الحكومة البولندية فتح التسجيل لتلقيح كبار السن الذين تبلغ أعمارهم 70 عامًا فما فوق.

وقد فتحت بولندا في تمام الساعة 6 صباحًا بالتوقيت المحلي (05:00 بتوقيت جرينتش) من اليوم الجمعة، التسجيل للمواطنين، الذين تتراوح أعمارهم بين 70 و80 عامًا، البالغ عددهم حوالي 2.7 مليون شخص، وذلك بعد أسبوع من فتح التسجيل للمواطنين الذين يبلغون من العمر 80 عامًا أو أكثر.

وأضاف دفورزيك في مؤتمر صحفي عقده اليوم من وارسو: أنه بعد أربع ساعات من فتح باب التسجيل، لم يتبق سوى 150 ألف ميعاد متاح فى جميع مراكز التطعيم المنتشرة بأنحاء البلاد حتى نهاية مارس.

وأظهرت مقاطع فيديو لوسائل إعلام اصطفاف كبار السن خارج مراكز الرعاية الصحية، في الوقت الذي ما زالت تتواصل فيه الاتصالات للتسجيل.

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