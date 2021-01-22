الرئيس القبرصى: هناك مشكلات نواجهها بسبب بطء طرح لقاحات كورونا

أكد الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسياديس، أن هناك مشكلات تواجهها بلاده بسبب بطء طرح لقاحات فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، وأرجعها إلى التأخير فى إنتاجها من قِبل شركات الأدوية التي وقع الاتحاد الأوروبي عقودًا معها.وذكرت وكالة الأنباء القبرصية (سي إن إيه)، اليوم الجمعة، أن ذلك جاء خلال مشاركة الرئيس أناستاسياديس في مؤتمر، عُقد عبر تقنية الفيديو كونفرانس لزعماء الاتحاد الأوروبى، ليلة أمس، حيث تمت مناقشة جهود التنسيق لاحتواء الوباء.وأعرب الرئيس القبرصي في مداخلته خلال الاجتماع عن شكره لرئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، والمفوضة الأوروبية للصحة ستيلا كيرياكيديس، على جهودهما لتلبية احتياجات التطعيم لجميع الدول الأعضاء بشكل كامل.ودعا المفوضية إلى مواصلة العمل بشكل مكثف للوفاء بالتزامات شركات الأدوية والحصول على المزيد من كميات اللقاح في أقرب وقت.وفي إشارة إلى برنامج التطعيم في قبرص، أكد أناستاسياديس أنه من المتوقع أن يتلقى 50% من السكان التطعيم بحلول شهر يونيو المقبل، وأنه بحلول سبتمبر ستتم تغطية 100% من المواطنين الراغبين فى أخذ اللقاح.وأضاف الرئيس القبرصي: "تم تسليم الدفعة الأولى من اللقاحات إلى الطائفة القبرصية التركية يوم الإثنين الماضي".كما أعرب عن دعمه لرئيس الوزراء اليوناني الذي اقترح تقديم شهادة تطعيم من الاتحاد الأوروبى بمجرد أن تسمح الظروف، بهدف الرفع التدريجي للقيود المفروضة على السفر.