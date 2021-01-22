إصابات «كورونا» ترتفع من جديد في السعودية

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الجمعة، عن تسجيل 213 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»؛ ليصبح إجمالي عدد الإصابات في المملكة 365.988 منذ بداية الجائحة.وأضافت الوزارة، في بيان لها اليوم، أنه تم تسجيل 188 حالة شفاء جديدة، ليصبح إجمالي عدد المتعافين في المملكة 357.525 حالة.كما سجلت المملكة العربية السعودية 4 حالات وفاة جديدة؛ ليصيح إجمالي عدد الوفيات 6.346 حالة منذ بداية الجائحة.