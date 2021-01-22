صحة الغربية تتابع تطبيق الإجراءات بحميات طنطا

قامت لجنة مديرية الصحة بالغربية، المشكلة بقيادة الدكتورة هيام أبو حمر، مدير إدارة الطب العلاجي، والدكتور هشام شيحة مدير إدارة المستشفيات، والدكتور أسامة فتحي، مدير إدارة الطوارئ، بالمرور على مستشفى حميات طنطا، وذلك لمتابعة سير العمل ومتابعة المرضى ورضاهم عن الخدمة المقدمة المرور على مرضى الغسيل الكلوى.واتباع الإجراءات الاحترازية ومعايير الجودة ومكافحة العدوى والمسار الآمن وعدم تواجد أى زيارة أو مرافقين مع مرضى العزل أو العناية، وتم التأكد من توافر جميع المستلزمات والأدوية وكذا الواقيات حفاظا وحرصا على الطواقم الطبية.وذلك ضمن توجيهات الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، بضرورة استكمال الجولات المستمرة على جميع مستشفيات العزل للوقوف على الخدمة المُقدمة لمرضى فيروس كورونا المستجد وتنفيذ بروتوكول العلاج طبقا لتعليمات وزارة الصحة.من جانبه أشاد الدكتور هشام شيحة، بدور المجتمع المدني والتعاون المثمر والذي قام بتوفير عدد 18 مونيتور 29 من مولدات صغيرة للأكسجين لزيادة عدد أسرة العناية المتوسطة بالمستشفى.