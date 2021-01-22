تنفيذ عمليات إحلال وتجديد بتكلفة 14 مليون جنيه فى محطات مياه بأسيوط

قال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس الإدارة شركة مياه الشرب بالوادي الجديد وأسيوط، إن الشركة تواصل خطتها لأعمال الإحلال والتجديد السنوية، طبقًا للخطة المالية التي توجهها الشركة لأعمال الإحلال والتجديد وإعادة تأهيل الأصول لرفع كفاءتها والاستفادة منها بالصورة المثلى، وضمانًا للتنمية المستدامة.وأوضح «صلاح»، أن الخطة المالية السنوية توجهها الشركة لعدة بنود مختلفة بقطاع المياه والصرف الصحي، وأول هذه البنود والذي يأتي على رأس أجندة الأعمال اليومية للشركة، أعمال الإحلال والتجديد التي تتعلق بجودة المياه المقدمة للمواطنين وسرعة الأداء الخدمي الذى تسعى له في ضوء هذا المنطلق إلى الوصول لأداء ذى جودة عالية وسرعة متميزة نظرًا لحيوية المنتج المقدم للعملاء فى مختلف بقاع المحافظة.ولفت إلى أنه تم عمل إحلال وتجديد لـ16 مروق بتكلفة 14 مليون جنيه.