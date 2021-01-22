الميرغني والصاوي وخاطر ينتهون من مشاهدهم «تماسيح النيل»

انتهى مؤخرا الفنان حمدي المرغني والفنان خالد الصاوي والفنان مصطفي خاطر من تصوير مشاهد فيلمهم الجديد "تماسيح النيل"، بالأقصر وأسوان.وأنهى الميرغني وخاطر والصاوي تصوير مشاهدهم بالأقصر وأسوان، فيما سيتم استكمال تصوير باقي أحداث الفيلم بالقاهرة خلال الأيام المقبلة، وذلك استعدادا للانتهاء من تصويره بشكل كامل خلال الأسابيع المقبلة.جدير بالذكر أن حمدي الميرغني قد انتهى خلال الفترة الماضية من تصوير أفلام "ديدو" مع كريم فهمي، وفيلم "أحمد نوتردام" مع رامز جلال وينتظر عرضهم خلال الفترة المقبلة، كما يشارك أيضا في فيلم "ماما حامل" مع النجمة ليلى علوي، فيما انتهى مصطفى خاطر من تصوير فيلم "ثانية واحدة" مع دينا الشربيني وينتظر عرضه أيضا.فيلم "تماسيح النيل" من بطولة حمدي الميرغني ومصطفى خاطر، ويشاركهما كل من خالد الصاوى وبيومي فؤاد وهنادي مهنا وكريم عفيفي ومحمد ثروت وويزو وسليمان عيد ومحمد جمعة وبدرية طلبة، وهو من تأليف لؤي السيد وإخراج سامح عبدالعزيز، وإنتاج دانا فيلم للمنتج راني مسحال.