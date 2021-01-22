التشيك تسجل ثانى أعلى إصابات ووفيات بكورونا بالاتحاد الأوروبى

سجلت جمهورية التشيك ثاني أعلى معدل من الإصابات والوفيات الجديدة بفيروس كورونا المستجد في الاتحاد الأوروبي خلال الأسبوعين الماضيين.وذكر راديو "براغ الدولي" اليوم الجمعة، أن التشيك قد سجلت 15 ألفًا و130 حالة وفاة بـ"كوفيد-19" خلال الأسبوعين المنتهيين في الـ17 من شهر يناير الجاري، كما تجاوزت الحصيلة اليومية للوفيات في البلاد حاجز الـ150 بصفة منتظمة خلال نفس الشهر.أما أيرلندا مع وجود 1444 إصابة لكل 100 ألف نسمة- فلديها معدل إصابات أعلى خلال الفترة ذاتها.