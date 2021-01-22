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فن

نيفين شلبى تدخل مونتاج «النهاردة يوم جميل»

الجمعة 22/يناير/2021 - 02:53 م
نيفين شلبي
نيفين شلبي
منار إبراهيم
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انتهى فريق عمل فيلم "النهاردة يوم جميل" من تصوير كل مشاهد الفيلم خلال الأيام القليلة الماضية، والمقرر طرحه بالسينمات خلال موسم صيف 2021.

وعلم "الدستور" من مصدر داخل فريق العمل أن المخرجة نيفين شلبي تعكف خلال الفترة الحالية على المباشرة على مرحلة مونتاج العمل، مشيرًا إلى أنها تنوي مشاركة الفيلم في أكثر من مهرجان سينمائي قبل طرحه بدور العرض، مؤكدًا أن الفيلم تدور أحداثه في إطار الدراما الاجتماعية وبه لمسة كوميدية ورومانسية، ويتضمن أربع حكايات، وهو ما يعتبر مفاجأة العمل السينمائي، حيث تتوالى الأحداث بقصص مختلفة، ولكن متصلة بمحور أساسي.

فيلم "النهاردة يوم جميل" بطولة هنا شيحة، باسم سمرة، نجلاء بدر، أحمد وفيق، انتصار، محمد حكيم، إخراج وسيناريو وحوار نيفين شلبى، والفيلم مأخوذ من المجموعة القصصية سوق العرسان للكاتب علاء سليمان، وتدور أحداثه حول العلاقات المعقدة ما بين الرجل والمرأة دون الانحياز للمرأة، على الرغم من اسم الفيلم لكن علي العكس الفيلم منصفًا للرجل والمرأة معًا، دون الانحياز لأى طرف فى إطار مشوق جديد فى التناول والعرض البصرى السينمائى.

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