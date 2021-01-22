مكبل الأيدي.. تحويل جثمان شاب إلى الطب الشرعي بمطروح

قال مصدر طبي بصحة مطروح، إن النيابة العامة قررت تحويل جثمان الشاب "رمضان. م. أ" الذي يبلغ من العمر 29 عاما إلى الطب الشرعي لتشريحه، وذلك عقب الانتهاء من إجراء المعاينة.وأضاف في تصريحات لـ"الدستور" أنه تم اتخاذ ذلك القرار للوقوف على أسباب الوفاة والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه، مؤكدا أن النيابة العامة أمرت بدفن الجثمان بعد تشريحه.وأكد أن مستشفى مطروح العام استقبلت جثمان الشاب العشريني به آثار شنق حول الرقبة ومكبل الأيدي بأسورة بلاستيكية حول المعصم.وكانت استقبلت مستشفى مطروح العام، الأربعاء الماضي، جثمان شاب عشريني يدعى "رمضان. م. أ"، وذلك بعدما قام بشنق نفسه بمنطقة السواني، في ظروف غامضة.وقال مصدر طبي بصحة مطروح، إن مستشفى مطروح العام، استقبلت جثمان الشاب "رمضان. م. أ"، ويبلغ من العمر 29 عامًا، إدعاء شنق نفسه في ظروف غامضة ولا يوجد به علامات حيوية.وأكد في تصريحات لـ"الدستور"، أنه تم التحفظ على الجثمان في ثلاجة حفظ الجثامين بمستشفى مطروح العام، تحت تصرف النيابة العامة ومفتش الصحة.