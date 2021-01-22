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حوادث

ضبط مسجل خطر هارب من حكم بالأشغال الشاقة المؤبدة بحلوان

الجمعة 22/يناير/2021 - 02:57 م
ضبط مسجل
ضبط مسجل
هدير مصطفي
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تمكنت مباحث قسم شرطة حلوان، برئاسة المقدم محمد السيسي، من القبض علي مسجل خطر، هارب من حكم جنائي ومحكوم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة.

وردت معلومات للنقيب أحمد الدالي، معاون مباحث قسم شرطة حلوان، مفادها هروب المدعو "سيد عبد الرحيم كامل"، 24 سنة، سائق، ومقيم شارع الصعايدة، عرب راشد حلوان، من تنفيذ حكم بالأشغال الشاقة المؤبدة في القضية رقم 15674 لسنة 2020 جنايات مخدرات.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة الازمة تم القبض علي المتهم.

وبالكشف الجنائي عليه تبين أنه مسجل خطر تحت رقم 18986 فئة ج حلوان سرقات عامة، وسابق ضبطه واتهامه في 6 قضايا آخرها القضية رقم 6119 لسنة 2020 سرقة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم تمهيدا لترحيله لقضاء فترة العقوبة سالفة الذكر.

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