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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

300 إصابة جديدة و9 وفيات بكورونا فى السنغال

الجمعة 22/يناير/2021 - 02:46 م
كورونا في السنغال
كورونا في السنغال
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أعلنت وزارة الصحة السنغالية تسجيل 300 إصابة جديدة و9 وفيات بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة، في بيان بثته الإذاعة الرسمية اليوم الجمعة، أنه تم إجراء 2270 فحصًا، حيث إن إجمالي عدد الإصابات بلغ 24 ألفًا و209 إصابات، بينما بلغ إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس 561 وفاة.

وأشارت إلى أنه تم تسجيل 173 حالة تعاف من الفيروس ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 20 ألفًا و89 متعافى.

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