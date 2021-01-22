ارتفاع ضحايا «صحراوي بني سويف» بعد وفاة «مصري»

ارتفع عدد وفيات حادث الطريق الصحراوي بدائرة محافظة بنى سويف، اليوم الجمعة، إلى 8 وفيات بعد مصرع 6 أشخاص من أسرة واحدة يحملون الجنسية السورية، وشاب مصري، ولحق اليوم الأب بنجله ضمن الضحايا، بينما نجت طفلة سورية.وقام فريق بمستشفى بنى سويف الجامعى بإجراء عمليتين فى الصدر وأخرى عظام وتخضع للمتابعة الطبية.وشهدت محافظة بنى سويف، أمس الخميس، تصادم سيارتين ملاكي بمقطورة على الطريق الصحراوى الشرقي بدائرة محافظة بنى سويف، حيث تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن بنى سويف بلاغًا يفيد بوقوع تصادم سيارتين ملاكي وأخرى نقل بمقطورة على الطريق الصحراوى الشرقى أمام أحد مصانع الأسمنت، ما أسفر عن مصرع 7 أشخاص بينهم 6 سوريين من أسرة واحدة، وأصيبت طفلة سورية وآخر مصري.انتقلت 5 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة، وتبين أن الجثث الست للسوريين هم محمد عبدالله كدرو، وطفلاه "عبدالله و"سلطان" وجمعة عبدالله كدرو وطفلته "رسول" ونسرين حمدين، ومصري يدعى كريم ربيع محمد، مقيم بحى السلام القاهرة، وتم نقلهم إلى مشرحة مستشفى بنى سويف الجامعي تحت تصرف النيابة العامة.فيما أصيبت طفلة تدعى سورية محمد عبدالله كدرو، وربيع محمد أحمد وتم نقلهما لقسم الاستقبال لتلقي العلاج اللازم.ودلت التحريات الأولية إلى تصادم سيارة ملاكي رقم 1697 ي ق ر، وسيارة ملاكي رقم 326 ب س ص، وسيارة تقل رقم 2691 ه ي ب، ومقطورة رقم 9324 ي ل ج وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.