أوكرانيا تسجل 507 حالات جديدة بكورونا و14 حالة وفاة فى 24 ساعة

أعلن عمدة العاصمة الأوكرانية "كييف" فيتالي كليتشكو، اليوم الجمعة، عن تسجيل 507 حالات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.وذكر كليتشكو، في تصريحاته التي أوردتها وكالة أنباء (يوكرينفورم) الرسمية، أن كييف سجلت 14 حالة وفاة منذ أمس الخميس، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات في المدينة إلى 2260 حالة منذ بدء تفشي الوباء حتى الآن.وأضاف، أن عدد المتعافين من المرض بلغ 55 ألفًا على مستوى العاصمة، عقب تسجيل 2854 حالة تعافي جديدة على مدار الساعات الأربع والعشرين الماضية.وأعلنت السلطات الصحية الأوكرانية، في وقت سابق من اليوم، تسجيل 5 آلاف و348 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالى حالات الإصابة في البلاد إلى مليون و182 ألفًا و969 حالة.