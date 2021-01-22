جهود أمنية للعثور على أشلاء تاجر دواجن قتله صاحب محل فى الجيزة

تواصل الأجهزة الأمنية جهودها لاستكمال الخيط المفقود في جريمة قتل تاجر دواجن بالهرم، حيث اعترف المتهم بارتكاب الجريمة، ولكن لم يتم العثور على الجثة حتى الآن.واعترف المتهم في مناقشاته بأنه تخلص من جثة المجني عليه بعد قسمها نصفين وتقطيعها لأجزاء بمقلب قمامة في شارع فيصل وتشير التحريات الأولية إلى أن صناديق القمامة التي أرشد عنها المتهم يتم تفريغها أولا بأول لمكان تجميع القمامة وبالتالي لم يتم العثور على الجثة في مكان التخلص منها طبقا لما أدلى به المتهم.وشرحت التحريات أن المتهم قرر التخلص من المجني عليه لمطالبته الدائمة بقيمة دواجن أخذها منه المتهم للمحل ملكه ولعدم قدرته على سداد المبلغ قفزت إلى ذهنه فكرة قتل التاجر، وعندما توجه إليه في المحل بمنطقة الطوابق لمطالبته بالمبلغ المالي استدرجه إلى منزله وقام بخنقه بشال يرتديه ثم قطع جثته لأجزاء حتى يتمكن من التخلص منها.تلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد باختفاء تاجر دواجن، ووجود شبهة جنائية فى اختفائه، بإجراء التحريات، توصل رجال المباحث إلى أن المجنى عليه يعمل تاجر دواجن، ويتولى توزيعها على أصحاب المحلات باستخدام تروسيكل، وقبل اختفائه بعدة أيام نشبت مشادة كلامية وبين صاحب محل دواجن، بسبب خلافات مالية، ومطالبة التاجر لصاحب المحل، بسداد مبلغ 3600 جنيه، قيمة دين عليه، ومماطلة صاحب المحل فى السداد.بدأ رجال المباحث فى فحص كاميرات المراقبة، حتى تم التوصل إلى أن تاجر الدواجن توجه لمنزل صاحب المحل، واختفى عقب ذلك، وبضبط صاحب المحل وبمواجهته، اعترف بقتل التاجر، بسبب إلحاحه فى سداد مبلغ 3600 جنيه، قيمة دواجن اشتراها منه، وعجزه عن السداد، فقرر التخلص منه، واستدرجه لمنزله، ثم خنقه، وقطع جثته بواسطة ساطور، وتخلص منها فى القمامة.وأرشد المتهم لرجال المباحث، عن مكان تخلصه من الجثة، كما تم ضبط أداة الجريمة، وحرر محضر بالواقعة، وقررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.