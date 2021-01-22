قطع المياه عن سمالوط 8 ساعات لأعمال الصيانة غدًا

أعلن المهندس ياسر أحمد الشهاوي، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي والعضو المنتدب بمحافظة المنيا، أنه سيتم قطع مياه الشرب بمدينة سمالوط شمال المحافظة وبعض القرى التابعة لها، غدا السبت 23 يناير الجاري للقيام بأعمال صيانة بخط الطرد الرئيسي.وأوضح الشهاوي أنه سيتم قطع المياه عن مدينة سمالوط والقرى التي تتغذي من محطة مياه عرب الزينة المرشحة للقيام بأعمال صيانة بخط الطرد الرئيسي، غدا السبت 23 يناير، بدءا من الساعة التاسعة صباحا وحتي الساعة الخامسة مساء، مشددا على أن الهدف من هذه الأعمال تقديم خدمة مميزة وكوب ماء شرب صحي وآمن للمواطنين.وناشد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة أهالي مدينة سمالوط والقرى التي سيتم قطع المياه عنها سرعة توفير أحتياجاتهم الضرورية من المياه خلال فترة قطع المياه، مؤكدا أنه سيتم العمل على سرعة الانتهاء من أعمال الصيانة في أقل فترة زمنية ممكنة أو في الموعد المحدد، ومشيرًا إلى أن الشركة تستقبل أي شكاوى من المواطنين على الخط الساخن الخاص بالشركة أو عبر خدمات تطبيق الرقم الأرضي أو المحمول والواتس للعمل على سرعة حلها والاستجابة لمطالب المواطنين.