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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

685 إصابة جديدة و7 حالات وفاة بكورونا فى العراق

الجمعة 22/يناير/2021 - 02:44 م
إصابات كورونا في
إصابات كورونا في العراق
ا ش ا
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أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الجمعة، عن تسجيل 685 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع إجمالي الإصابات منذ بدء انتشار الوباء في البلاد إلى 612 ألفًا و92 شخصًا.

وأوضحت الوزارة في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية أنه تم تسجيل 1567 حالة شفاء جديدة من الفيروس؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 578 ألفًا و292 شخصًا.

وأضافت أنه تم تسجيل 7 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس؛ ليصل إجمالي الوفيات إلى 12 ألفًا و984 حالة وفاة.

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