أحمد عيد: لا أعرف موعد استكمال تصوير مسلسل «اختراق»

كشف الفنان أحمد عيد عن أنه سعيد بتجربة فيلمه الجديد "أهل الكهف" والذي طرحت بوستراته خلال الأيام الماضية وينتظر عرضه خلال موسم الصيف.وأشار عيد لـ"الدستور"، إلى أنه في الوقت الحالي لا يعلم موعد استكمال تصوير مسلسله الجديد، والذي كان قد بدأ تصويره في السعوديه العام الماضة ويحمل اسم "اختراق"، مشيرا إلى أن الظروف الحالية الخاصة بفيروس كورونا وتصويره "أهل الكهف" يجعلان الأمر غير معروف رسميا فيما يخص موعد عودة تصويره.العمل يتناول قصة شخص مصري يعيش في السعودية، ويتعرض للعديد من الأمور الاجتماعية هناك، خلال تواجده بصحبة عدد من أسرته وأصحابه في إطار كوميدي اجتماعي.المسلسل يحتوي على 30 حلقة، ويجمع عددا كبيرا من الفنانين المصريين منهم "مي سليم وراندا البحيري"، وعددا كبيرا من الممثلين الخليجيين من السعودية والأردن وسوريا.