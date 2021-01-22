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عالم

تونس والهند تبحثان تعزيز العلاقات الثنائية

الجمعة 22/يناير/2021 - 02:48 م
محمد علي النفطي
محمد علي النفطي
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بحث كاتب الدولة لدى وزير الشئون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، اليوم الجمعة، مع بونييت ر. كوندال، سفير جمهورية الهند بتونس، العلاقات الثنائية بين البلدين.

وتناول الجانبان آفاق التعاون في مجلس الأمن الدولي وأهمية التنسيق والتشاور في العديد من المحاور ذات الاهتمام المشترك من أجل زيادة تعزيز الأمن والسلم في العالم وفض النزاعات عبر الحوار وبالطرق السلمية.

وأكد النفطي، بحسب بيان لوزارة الخارجية، أهمية توفير جميع عوامل إنجاح المشروعات الثنائية والإعداد لعقد الدورة 13 للجنة المشتركة التونسية الهندية خلال السنة الجارية، مشيرا إلى تطلع السلطات التونسية إلى تطوير التعاون بين البلدين، ليرقى إلى مستوى الشراكة الفاعلة في العديد من المجالات الواعدة لا سيما العلمية والتكنولوجية.

ونوه بالجهود المبذولة من طرف الحكومة الهندية لمجابهة جائحة "كوفيد- 19"، مثمنا نجاح الجانب الهندي في إنتاج لقاح محلي للفيروس.

من جانبه، أكد السفير الهندي حرص سلطات بلاده علي تعزيز التعاون بين البلدين واستعداد الهند لدعم الجهود التونسية لزيادة الوقاية من الجائحة والحد من تداعياتها عبر توفير أدوية ومستلزمات طبية.

وأشار كوندال، إلى الأهمية التي يوليها الجانب الهندي لاستئناف تصدير الحامض الفسفوري إلى السوق الهندية من قبل الشركة التونسية الهندية لصناعة الأسمدة الكيمياوية TIFERT، معربا عن رغبة سلطات بلاده في توسيع مجالات التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف، ليشمل الطاقات الجديدة المتجددة ولاسيما الطاقة الشمسية.

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