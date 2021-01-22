«الصحة» توضح خطورة التدخين خلال جائحة كورونا (فيديوجراف)

حذرت وزارة الصحة والسكان من أضرار التدخين خلال جائحة فيروس كورونا المستجد، لافتة إلى أن التدخين يضعف وظائف الرئتين والمناعة وهو ما يتسبب في إعاقة الجسم في التصدى لفيروس كورونا المستجد وباقى الأمراض التنفسية.وأوضحت وزارة الصحة أن تلامس الأصابع والفم أثناء التدخين أو مشاركة الشيشة يزيد من احتمالات اصابتك بفيروس كورونا.وأكدت أن التدخين يزيد من احتمالات الاصابة بمضاعفات فيروس كورونا، والتى قد تصل إلى الوفاة، مؤكدة على أهمية الحفاظ على الصحة والامتناع عن التدخين فورًا.وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.