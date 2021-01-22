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رئيس التحرير التنفيذي
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فن

الليلة.. حفل الهضبة عمرو دياب فى دبى

الجمعة 22/يناير/2021 - 02:51 م
عمرو دياب
عمرو دياب
منار إبراهيم
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يحيي الهضبة عمرو دياب، مساء اليوم الجمعة، حفلاً غنائيًا كبيرًا ضمن فاعليات مهرجان دبي للتسوق والذي يشارك فيه نخبة كبيرة من نجوم الطرب من مختلف بلدان الوطن العربي.

وانقسمت أسعار تذاكر حفل الهضبة لـ3 فئات، الأولى هي "vip" وسعرها 875 درهمًا إماراتيًا بما يوازي 3750 جنيهًا مصريًا، والثانية هي الذهبية وقيمتها 665 درهمًا، والثالثة الفضية وقيمتها 550 درهمًا.

وفرضت الجهة المنظمة شروطًا قاسية على الجمهور، وهي الالتزام بالكمامات والمعقمات بداية من دخول الحفل لمنع انتشار كورونا، وطالب الجمهور بقياس الحرارة قبل الحضور، ومن يلاحظ أعراضًا لا يحضر من البداية خوفًا على الآخرين، حيث سيخضع لكشف الحرارة قبل الدخول ويمنع من يلاحظ ارتفاع حرارته.

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